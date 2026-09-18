Sonipat News: कांस्य जीतकर लौटी सारिका का कॉलेज जोरदार स्वागत

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राज्य स्तरीय प्रतियोगिता का आयोजन 29 से 31 अगस्त तक अंबाला कैंट में हुआ था। विभिन्न भारवर्गों में खिलाड़ियों ने प्रतियोगिता में हिस्सा लिया। प्राचार्य प्रो. ऊषा दहिया ने सारिका का स्वागत करते हुए उन्हें उपलब्धि पर बधाई दी।शारीरिक शिक्षा विभाग की प्राध्यापिका सविता कुहाड़ ने कहा कि सारिका ने प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन करते हुए कांस्य पदक हासिल किया। टीकाराम एजुकेशन सोसाइटी के प्रधान सुरेंद्र सिंह दहिया ने कहा कि खेलों में विद्यार्थियों की उपलब्धियां अन्य विद्यार्थियों को भी आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती हैं।