फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Sonipat News ›   Sanitation workers have called a *mahapanchayat* (grand assembly) at the Municipal Council office on the 12th.

Sonipat News: सफाईकर्मियों ने 12 को नगर परिषद कार्यालय में बुलाई महापंचायत

Fri, 11 Sep 2026 02:08 AM IST
रोहतक ब्यूरो
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Fri, 11 Sep 2026 02:08 AM IST
विज्ञापन
Sanitation workers have called a *mahapanchayat* (grand assembly) at the Municipal Council office on the 12th.
फोटो - नगर परिषद कार्यालय परिसर में धरना पर बैठे हुए सफाईकर्मी। स्रोत - प्रवक्ता
गोहाना। मांगों को लेकर सफाईकर्मियों की नगर परिषद कार्यालय में 36वें दिन भी हड़ताल जारी रही। कर्मचारियों ने सुबह से शाम तक कार्यालय परिसर में धरना दिया। उन्होंने 12 सितंबर को धरनास्थल पर महापंचायत बुलाने का निर्णय लिया है। इसमें व्यापारी, सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ शहर और गांवों से 36 बिरादरी के लोग शामिल होंगे।
विज्ञापन

कर्मचारी नेता प्रेम कुमार ने बताया कि 36 दिनों से हड़ताल के बावजूद सरकार ने उनकी मांगों को लेकर कोई सकारात्मक कदम नहीं उठाया है। उन्होंने आरोप लगाया कि कर्मचारियों पर दबाव बनाने के लिए धरनास्थल पर पुलिसकर्मियों की ड्यूटी लगाई गई है। उन्होंने कहा कि सरकार की वादाखिलाफी के विरोध में 12 सितंबर को सुबह 10 बजे महापंचायत होगी, जिसमें कर्मचारियों की मांगों और आंदोलन की आगामी रणनीति पर चर्चा की जाएगी।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed