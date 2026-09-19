Sonipat News: ड्यूटी पर सफाई कर्मचारी का निधन, 50 लाख रुपये सहायता की मांग
रोहतक ब्यूरो
Updated Sat, 19 Sep 2026 02:07 AM IST
Updated Sat, 19 Sep 2026 02:07 AM IST
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नारनौल। हरियाणा रोडवेज नारनौल डिपो के बस स्टैंड पर सफाई कर्मचारी बंसीलाल का ड्यूटी के दौरान निधन हो गया। उनका निधन 16 सितंबर को सुबह आठ बजे सफाई कार्य करते समय दिल का दौरा पड़ने से हुआ।
बंसीलाल रोजाना सुबह चार बजे से बस स्टैंड की सफाई करते थे। श्रमिक संगठन एआईयूटीयूसी ने उनके असामयिक निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया है। संगठन ने दिवंगत के परिवार के साथ एकजुटता जाहिर की। एआईयूटीयूसी ने सरकार से परिवार के लिए आर्थिक सहायता की मांग की है। उन्होंने 50 लाख रुपये की आर्थिक सहायता, आश्रित को नौकरी, ग्रेच्युटी और पेंशन देने की मांग की। संगठन ने 60 साल की उम्र तक वेतन दिए जाने की भी मांग की। उन्होंने कहा कि यही दिवंगत बंसीलाल को सच्ची श्रद्धांजलि होगी।
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बंसीलाल रोजाना सुबह चार बजे से बस स्टैंड की सफाई करते थे। श्रमिक संगठन एआईयूटीयूसी ने उनके असामयिक निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया है। संगठन ने दिवंगत के परिवार के साथ एकजुटता जाहिर की। एआईयूटीयूसी ने सरकार से परिवार के लिए आर्थिक सहायता की मांग की है। उन्होंने 50 लाख रुपये की आर्थिक सहायता, आश्रित को नौकरी, ग्रेच्युटी और पेंशन देने की मांग की। संगठन ने 60 साल की उम्र तक वेतन दिए जाने की भी मांग की। उन्होंने कहा कि यही दिवंगत बंसीलाल को सच्ची श्रद्धांजलि होगी।
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