Sonipat News: कामी में गुरु रविदास की जन्मस्थली से लाई पवित्र मिट्टी स्थापित

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गन्नौर। राजपुर मंडल महामंत्री दीपक नैन कामी की अध्यक्षता में संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज की जन्मस्थली से लाई गई पवित्र मिट्टी को कामी गांव में तुलसी का पौधा लगाकर विधिवत स्थापित किया गया। इस अवसर पर गांव की महिलाओं ने कलश वंदन यात्रा निकाली और भजन-कीर्तन किया। श्रद्धालुओं ने गुरु रविदास महाराज के विचारों को स्मरण करते हुए सामाजिक समानता, भाईचारे और सद्भाव का संदेश दिया। दीपक नैन कामी ने कहा कि गुरु रविदास महाराज ने अपने विचारों और कर्मों के माध्यम से समाज को समानता, प्रेम और भाईचारे की राह दिखाई। उनके विचार आज भी समाज को एकजुटता और सद्भाव का मार्गदर्शन देते हैं। कार्यक्रम में श्रद्धालुओं ने गुरु रविदास महाराज के बताए आदर्शों को जीवन में अपनाने का संकल्प लिया। इस अवसर पर हिम्मत नैन, कृष्ण, रामकुमार नंबरदार, सुभाष, कुनाल, बिट्टू सहित अन्य ग्रामीण मौजूद रहे।

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