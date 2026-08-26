Sonipat News: रोडवेज कर्मचारियों ने दो घंटे का सांकेतिक धरना दिया
संवाद न्यूज एजेंसी, सोनीपत Updated Wed, 26 Aug 2026 07:16 PM IST
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गोहाना। बस अड्डा पर बुधवार को हरियाणा रोडवेज कर्मचारी सांझ मोर्चा ने दो घंटे का सांकेतिक धरना दिया। कर्मचारियों ने सरकार से परिचालकों का पे-ग्रेड बढ़ाकर लिपिक के समान करने और खाली पदों को भरने की मांग की। कर्मचारी नेताओं अशोक खोखर और अशोक पांचाल ने बताया कि परिवहन मंत्री के आश्वासन के बावजूद वार्ता नहीं हुई। इस सरकारी रवैये से कर्मचारी वर्ग में रोष है। मोर्चा ने पांच और छह सितंबर को राज्य स्तरीय हड़ताल करने का निर्णय लिया। उनकी मुख्य मांगों में एचकेआरएन के तहत भर्ती परिचालकों को पक्का करना शामिल है। चालकों को हैवी पे-ग्रेड देने और 2016 में भर्ती चालकों को नियुक्ति तिथि से पक्का करने की भी मांग है। इसके अतिरिक्त, चालक, परिचालक, उप निरीक्षक, निरीक्षक और कार्यशाला कर्मचारियों को पूर्व की तरह अर्जित अवकाश देने की भी मांग की गई।
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