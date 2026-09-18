Sonipat News: ऑफिसर कालोनी और लघु सचिवालय में बनी सड़कों की 99.57 लाख से होगी मरम्मत

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अब पीडब्ल्यूडी बीएंडआर की तरफ से इन सड़कों की सुध ली गई हैं। जल्द ही इन सड़कों की मरम्मत करवाने का काम किया जाएगा। इसके लिए पीडब्ल्यूडी बीएंडआर की तरफ से ऑनलाइन निविदाएं मांगी गई हैं। विभाग की तरफ से लघु सचिवालय के सभी अंतरिम सड़क, जिसमें एडवोकेट चैंबर भी शामिल हैं, वहां की सड़कों को ठीक करवाया जाएगा। इसके अलावा सरकारी अधिकारियों की ऑफिसर कॉलोनी में बनी सड़कों की हालत भी ठीक की जाएगी। इन दोनों प्रोजेक्ट पर लगभग 99.57 लाख रुपये की राशि खर्च होगी। विभाग ने ऑनलाइन निविदाएं मांगी हैं। ऑफिसर कॉलोनी में सड़कों की मरम्मत पर 83.74 लाख रुपये की राशि खर्च की जाएगी। इसी प्रकार से लघु सचिवालय के अंतरिम सड़कों पर 15.83 लाख रुपये की राशि खर्च की जाएगी। इसी माह 22 व 24 सितंबर तक निविदाएं मांगी गई हैं। वर्क ऑर्डर जारी होने के तीन से चार माह के भीतर इनकी मरम्मत का काम करवाना होगा।प्रतिदिन अधिकारियों व सैकड़ों लोगों का आवागमनलघु सचिवालय में प्रतिदिन सैकड़ों लोगों का आवागमन रहता है। कोर्ट व लघु सचिवालय में लोग प्रतिदिन काम के लिए आते हैं। इसी प्रकार ऑफिसर कॉलोनी में भी सरकारी अधिकारियों, न्यायाधीश और अन्य कर्मचारियों के निवास स्थान बने हुए हैं। सड़कों की मरम्मत होने के लोगों को राहत मिलेगी।बारिश के कारण सड़कों की हालत हुई खराबपिछले दिनों आई बारिश के कारण इन सड़कों की हालत ज्यादा खराब हो चुकी है। इन सड़कों में गड्ढे तक बन चुके हैं। इसके अलावा रोड़ी भी पूरी तरह से उखड़ने लगी है। इस कारण आवागमन में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। हालांकि सड़कों की हालत पिछले कुछ सालों से ऐसे ही है, लेकिन बारिश के दिनों में गड्ढों में पानी भरने के कारण परेशानी बढ़ जाती है।वर्जनऑफिसर कॉलोनी और लघु सचिवालय के आसपास सड़कों की मरम्मत का काम किया जाएगा। इसके लिए टेंडर लगा दिए गए हैं।सतीश कुमार, जेई, लोक निर्माण विभाग