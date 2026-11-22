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- बाबा धाम मंदिर के पीछे कूड़ा फेंकने से परेशान हैं स्थानीय नागरिकसंवाद न्यूज एजेंसीसोनीपत। कामी रोड स्थित बाबा धाम मंदिर के पीछे बने डंपिंग प्वाइंट को हटाने की मांग को लेकर लोग लामबंद हो गए। वार्ड-5 की कॉलोनियों के लोग रविवार को नगर निगम प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन किया। ऐलान किया कि सोमवार से डंपिंग प्वाइंट पर कूड़ा डालने वाले वाहनों के प्रवेश पर रोक लगाई जाएगी।पार्षद प्रतिनिधि मुकेश सैनी और 360 खाप के पूर्व प्रमुख अशोक खत्री के नेतृत्व में लोगों ने डंपिंग प्वाइंट के स्थानांतरण की मांग को लेकर रोष जताया। प्रदर्शन में रमेश सैनी, प्रवीन भारद्वाज, प्रमोद, अमित, भारत, सचिन, सोनू, रिंकू, अजय और राहुल सहित अन्य लोग शामिल रहे। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि दीपावली से पहले धरना देने और बार-बार शिकायत करने के बावजूद समस्या का समाधान नहीं हुआ। अब केवल आश्वासन से काम नहीं चलेगा, बल्कि डंपिंग प्वाइंट को हटाकर स्थायी राहत दी जाए।मुकेश सैनी ने बताया कि डंपिंग प्वाइंट के आसपास सैनीपुरा, जटवाड़ा, ऋषि कॉलोनी, हनुमान नगर और हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी सहित कई बस्तियां हैं। कूड़े के ढेर से उठने वाली दुर्गंध और गंदगी के कारण लोगों का घरों में रहना, खाना-पीना और सांस लेना तक मुश्किल हो गया है। लोगों ने चेतावनी दी कि सोमवार से कूड़ा डालने वाले वाहनों को डंपिंग प्वाइंट में प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा। यदि निगम ने जल्द कार्रवाई नहीं की तो सभी कॉलोनियों के लोग मिलकर आंदोलन को और तेज करेंगे।वर्जनबाबा धाम मंदिर के पीछे बने डंपिंग प्वाइंट को स्थानांतरित करने के लिए दूसरी जगह तलाश की जा रही है। संबंधित अधिकारियों को रिहायशी क्षेत्रों से दूर उपयुक्त स्थान चयनित कर जल्द डंपिंग प्वाइंट हटाने के निर्देश दिए गए हैं। लोगों की समस्या का समाधान करने के प्रयास किए जा रहे हैं।राजीव जैन, मेयर नगर निगम।