Sonipat News: खानपुर कलां रोड पर गड्ढों से मिलेगी निजात, पीडब्ल्यूडी ने शुरू किया पुनर्निर्माण

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गोहाना। खानपुर कलां रोड पर वाहन चालकों को गड्ढों से जल्द ही राहत मिलेगी। पीडब्ल्यूडी ने इस रोड के पुनर्निर्माण की प्रक्रिया आरंभ कर दी है। पहले चरण में गामड़ी गांव के आबादी क्षेत्र में इंटरलॉक टाइलें लगाई जाएंगी।इसके लिए पहले से बने सीसी रोड को उखाड़ने का काम शुरू हो गया है। गामड़ी गांव में 500 मीटर क्षेत्र में इंटरलॉक टाइलें लगाने पर पीडब्ल्यूडी लगभग 66 लाख रुपये खर्च करेगा। खानपुर कलां रोड क्षेत्र का एक मुख्य मार्ग है। इस रोड पर खानपुर कलां गांव में बीपीएस महिला मेडिकल कॉलेज और बीपीएस महिला यूनिवर्सिटी स्थित हैं।मेडिकल कॉलेज में प्रतिदिन दो हजार से अधिक मरीजों की ओपीडी होती है। इसके अतिरिक्त, महिला यूनिवर्सिटी में भी हजारों छात्राएं पढ़ने आती हैं। इस कारण यहां वाहनों की आवाजाही अधिक रहती है। रोड की जर्जर हालत और गड्ढों के कारण वाहन चालकों तथा मरीजों को परेशानी होती थी।खानपुर कलां रोड का लायबिलिटी पीरियड दिसंबर माह में पूरा होगा। पीडब्ल्यूडी अधिकारियों के अनुसार, दिसंबर में बचे हुए रोड का पुनर्निर्माण करवाया जाएगा। वर्तमान में रोड के रखरखाव की जिम्मेदारी एक एजेंसी की है। दिसंबर से पहले तक रोड की मरम्मत का कार्य उसी एजेंसी से कराया जाएगा। जेई पीडब्ल्यूडी, गोहाना कुलदीप सिंह ने बताया कि इंटरलॉक टाइलें लगने से रोड जर्जर नहीं होगा।