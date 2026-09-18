Sonipat News: रेलवे स्टेशन पर 5100 दीपों से जगमगाया परिसर
रोहतक ब्यूरो
Updated Fri, 18 Sep 2026 02:30 AM IST
Updated Fri, 18 Sep 2026 02:30 AM IST
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बहादुरगढ़। सेवा संकल्प अभियान के तहत वीरवार शाम बहादुरगढ़ रेलवे स्टेशन पर 5100 दीप जलाए गए। नगर परिषद चेयरपर्सन सरोज राठी के नेतृत्व में आयोजित कार्यक्रम में दीप प्रज्ज्वलित कर सेवा, विकास और संकल्प का संदेश दिया गया।
सरोज राठी ने कहा कि सेवा संकल्प अभियान के माध्यम से विकास कार्यों के प्रति नागरिकों की भागीदारी और आभार की भावना को आगे बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। कार्यक्रम में पूर्व वाइस चेयरमैन पालेराम शर्मा, पार्षद राजेश तंवर, पार्षद प्रवीण छिल्लर, मार्केट कमेटी के वाइस चेयरमैन प्रदीप गुप्ता, स्टेशन अधीक्षक अमरेंद्र कुमार सहित अन्य लोग मौजूद रहे।
फोटो-60:
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सरोज राठी ने कहा कि सेवा संकल्प अभियान के माध्यम से विकास कार्यों के प्रति नागरिकों की भागीदारी और आभार की भावना को आगे बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। कार्यक्रम में पूर्व वाइस चेयरमैन पालेराम शर्मा, पार्षद राजेश तंवर, पार्षद प्रवीण छिल्लर, मार्केट कमेटी के वाइस चेयरमैन प्रदीप गुप्ता, स्टेशन अधीक्षक अमरेंद्र कुमार सहित अन्य लोग मौजूद रहे।
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