Sonipat News: पोस्टर मेकिंग में पुनीत रहा प्रथम
संवाद न्यूज एजेंसी, सोनीपत Updated Tue, 25 Aug 2026 05:59 PM IST
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गोहाना। राजकीय कॉलेज बड़ौता में मंगलवार को उद्यमिता पखवाड़े के तहत वाणिज्य विभाग एवं यूथ रेड क्रॉस सोसाइटी ने पोस्टर मेकिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया। प्रतियोगिता में पुनीत ने प्रथम, तरुण ने द्वितीय व रक्षित ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। प्रतियोगिता में विजेता रहे विद्यार्थियों को प्राचार्य डॉ. अनिल कुमार व डॉ. प्रशांत कुमार ने सम्मानित किया। उन्होंने कहा कि विद्यार्थी रोजगार तलाशने के साथ-साथ रोजगार सृजित करने की दिशा में आगे बढ़ें, ताकि दूसरों को रोजगार देने में समर्थ बन सकें।संवाद
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