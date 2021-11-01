Sonipat News: नालों को बंद करने की प्रक्रिया शुरू

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गोहाना। नगर परिषद ने शहर में सीवर लाइनों से जुड़े नालों को बंद करने की प्रक्रिया शुरू की है। इसके लिए करीब 4 करोड़ रुपये की परियोजना तैयार की गई है। नालों के पानी के निस्तारण हेतु अलग से लाइनें दबाई जाएंगी। इससे बारिश के पानी की निकासी व्यवस्था बेहतर होगी और सड़कों पर जलभराव से निजात मिलेगी। एनजीटी के नियमानुसार नालों को सीधे सीवर लाइनों से नहीं जोड़ा जा सकता है। वर्तमान में नालों की गंदगी से सीवर लाइनें अवरुद्ध हो जाती हैं। नगर परिषद ने इस परियोजना के लिए निविदा प्रक्रिया शुरू कर दी है। शहर को दो जोन में बांटा गया है, जिन पर दो-दो करोड़ रुपये खर्च होंगे। अध्यक्ष रजनी विरमानी ने बताया कि यह परियोजना जल्द शुरू होगी। इसके पूर्ण होने पर शहर में जलभराव की स्थिति नहीं बनेगी। संवाद