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Sonipat News: हादसे में मृत पांच लोगों का हुआ पोस्टमार्टम, शव परिजनों को सौंपे

Fri, 04 Sep 2026 05:29 PM IST
रोहतक ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सोनीपत
संवाद न्यूज एजेंसी, सोनीपत Updated Fri, 04 Sep 2026 05:29 PM IST
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Post-mortems conducted on the five accident victims; bodies handed over to their families.
संवाद न्यूज एजेंसी
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खरखौदा। कुंडली-मानेसर-पलवल एक्सप्रेसवे पर वीरवार अलसुबह हुए भीषण सड़क हादसे में पांच लोगों की जान चली गई थी। शुक्रवार को सभी शवों का पोस्टमार्टम कराया गया। चार शवों का पोस्टमार्टम सोनीपत के सिविल अस्पताल में हुआ, जबकि एक का पीजीआई में। शव स्वजनों को सौंप दिए गए।
खरखौदा पुलिस ने सुबह करीब सात बजे ही चिकित्सकों को बुलाकर प्रक्रिया शुरू कराई थी। इससे स्वजनों को अधिक इंतजार नहीं करना पड़ा। शव मिलने के बाद स्वजन उन्हें अंतिम संस्कार के लिए पैतृक गांव बडेपुरा और सुजनी लेकर रवाना हुए। हादसे में घायल हुए सात लोगों का पीजीआई, रोहतक में उपचार चल रहा था। चिकित्सकों ने उनकी हालत में सुधार के बाद छुट्टी दे दी।
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बृहस्पतिवार सुबह करीब पांच बजे गोपालपुर गांव की सीमा के पास केएमपी एक्सप्रेसवे पर यह दुर्घटना हुई। एक खड़े ट्रक से ईको कार की जोरदार टक्कर हो गई थी। ईको कार में 12 लोग सवार थे, जो उत्तर प्रदेश के पीलीभीत क्षेत्र से झज्जर मजदूरी के लिए जा रहे थे। मृतकों में ईको चालक मोहम्मद आरिफ सहित सुशील, अग्रवाल वर्मा, रामनरेश और नेवाराम शामिल हैं। खरखौदा थाना प्रभारी अनिल कुमार ने बताया कि महेंद्रपाल की शिकायत पर अज्ञात ट्रक चालक के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। पुलिस हादसे के कारणों और ट्रक चालक की पहचान करने का प्रयास कर रही है।
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