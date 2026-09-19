Sonipat News: पोती के जन्मदिन पर किया पौधरोपण

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महेंद्रगढ़। गांव सिसोठ निवासी वेदप्रकाश आर्य ने समाज के लिए एक मिसाल पेश की है। उन्होंने अपनी पोती तिक्षिका के 12वें जन्मदिन के अवसर पर गांव में पांच पौधे लगाकर बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ और पर्यावरण संरक्षण का अनूठा संदेश दिया। वेदप्रकाश आर्य ने बताया कि उनकी पोती तिक्षिका, असिस्टेंट कमांडेंट शौर्यपाल की पुत्री है, जो वर्तमान में छठी कक्षा में पढ़ती है और अपने माता-पिता के साथ बाहर रह रही है।