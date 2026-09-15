Sonipat News: गणेश चतुर्थी पर खेल विश्वविद्यालय में पौधरोपण
रोहतक ब्यूरो
Updated Tue, 15 Sep 2026 02:00 AM IST
Updated Tue, 15 Sep 2026 02:00 AM IST
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सोनीपत। गणेश चतुर्थी पर हरियाणा खेल विश्वविद्यालय, राई में सोशल मीडिया टीम की ओर से पौधरोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसका उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण और हरित परिसर के विकास के प्रति विद्यार्थियों व विश्वविद्यालय समुदाय को जागरूक करना रहा।
कुलपति अशोक कुमार ने पौधरोपण करते हुए कहा कि गणेश चतुर्थी पर पौधरोपण प्रकृति और संस्कृति के प्रति जिम्मेदारी का संदेश है। पर्यावरण संरक्षण निरंतर जिम्मेदारी है। सभी को पौधे लगाने के साथ उनकी देखभाल का भी संकल्प लेना चाहिए। इस अवसर पर डीन अकादमिक अफेयर्स प्रो. योगेश चंद्र, डॉ. अशोक शर्मा और डॉ. जितेंद्र कुमार मौजूद रहे।
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कुलपति अशोक कुमार ने पौधरोपण करते हुए कहा कि गणेश चतुर्थी पर पौधरोपण प्रकृति और संस्कृति के प्रति जिम्मेदारी का संदेश है। पर्यावरण संरक्षण निरंतर जिम्मेदारी है। सभी को पौधे लगाने के साथ उनकी देखभाल का भी संकल्प लेना चाहिए। इस अवसर पर डीन अकादमिक अफेयर्स प्रो. योगेश चंद्र, डॉ. अशोक शर्मा और डॉ. जितेंद्र कुमार मौजूद रहे।
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