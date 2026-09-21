Sonipat News: सेवा संकल्प अभियान के तहत जिलेभर में लोगों ने किया योग

विज्ञापन

जिला आयुर्वेदिक अधिकारी डॉ. संजय शर्मा ने बताया कि आयुष विभाग की टीमों ने लोगों को विभिन्न योग क्रियाओं और आसनों का प्रशिक्षण दिया। प्रतिभागियों को नियमित योगाभ्यास के महत्व की जानकारी दी गई और इसे दिनचर्या में शामिल करने के लिए प्रेरित किया गया। उन्होंने कहा कि योग शारीरिक सक्रियता बढ़ाने के साथ शरीर और मन को स्वस्थ रखने में सहायक है।उन्होंने बताया कि 17 अक्टूबर तक चल रहे सेवा संकल्प अभियान के तहत सेवा, स्वास्थ्य और जनजागरूकता से जुड़ी विभिन्न गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं। योग कार्यक्रम भी इसी कड़ी का हिस्सा हैं।