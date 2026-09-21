फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Sonipat News ›   People across the district performed yoga as part of the 'Seva Sankalp Abhiyan'.

Sonipat News: सेवा संकल्प अभियान के तहत जिलेभर में लोगों ने किया योग

Mon, 21 Sep 2026 02:13 AM IST
रोहतक ब्यूरो
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Mon, 21 Sep 2026 02:13 AM IST
विज्ञापन
People across the district performed yoga as part of the 'Seva Sankalp Abhiyan'.
शहर के पार्क में योगाभ्यास करते साधक। डीपीआरओ
सोनीपत। आयुष विभाग की ओर से शनिवार को जिलेभर में विभिन्न स्थानों पर योग कार्यक्रम आयोजित किए गए। विद्यालयों, गांवों की व्यायामशालाओं और शहरी क्षेत्र के पार्कों में लोगों को योगाभ्यास कराया गया। इस दौरान उन्हें नियमित योग अपनाने और स्वस्थ जीवनशैली के लिए प्रेरित किया गया।
विज्ञापन

जिला आयुर्वेदिक अधिकारी डॉ. संजय शर्मा ने बताया कि आयुष विभाग की टीमों ने लोगों को विभिन्न योग क्रियाओं और आसनों का प्रशिक्षण दिया। प्रतिभागियों को नियमित योगाभ्यास के महत्व की जानकारी दी गई और इसे दिनचर्या में शामिल करने के लिए प्रेरित किया गया। उन्होंने कहा कि योग शारीरिक सक्रियता बढ़ाने के साथ शरीर और मन को स्वस्थ रखने में सहायक है।
विज्ञापन

उन्होंने बताया कि 17 अक्टूबर तक चल रहे सेवा संकल्प अभियान के तहत सेवा, स्वास्थ्य और जनजागरूकता से जुड़ी विभिन्न गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं। योग कार्यक्रम भी इसी कड़ी का हिस्सा हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed