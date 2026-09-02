Sonipat News: दूसरे विश्व युद्ध के विरोध में निकाला शांति मार्च

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सभा को संबोधित करते हुए इंद्र सिंह, शिलकराम मलिक और कृष्ण मलिक ने कहा कि फासीवादी जर्मनी, इटली और जापान की ओर से थोपे गए दूसरे विश्व युद्ध का उद्देश्य बाजारों के बंटवारे और साम्राज्यवादी हितों को आगे बढ़ाना था। विज्ञापन

उन्होंने कहा कि दुनिया के विभिन्न हिस्सों में साम्राज्यवादी हितों को लेकर क्षेत्रीय युद्ध जारी हैं। यदि शांति पसंद लोगों ने युद्धों के खिलाफ आंदोलन तेज नहीं किया तो ये संघर्ष कभी भी विश्व युद्ध का रूप ले सकते हैं। इस दौरान बलबीर सैनी, जयकरण, निरंजन, धर्मवीर, प्रवीण, सुनील, रणबीर मलिक, जगबीर सिंह और ऋषिपाल मौजूद रहे। सभा को संबोधित करते हुए इंद्र सिंह, शिलकराम मलिक और कृष्ण मलिक ने कहा कि फासीवादी जर्मनी, इटली और जापान की ओर से थोपे गए दूसरे विश्व युद्ध का उद्देश्य बाजारों के बंटवारे और साम्राज्यवादी हितों को आगे बढ़ाना था।उन्होंने कहा कि दुनिया के विभिन्न हिस्सों में साम्राज्यवादी हितों को लेकर क्षेत्रीय युद्ध जारी हैं। यदि शांति पसंद लोगों ने युद्धों के खिलाफ आंदोलन तेज नहीं किया तो ये संघर्ष कभी भी विश्व युद्ध का रूप ले सकते हैं। इस दौरान बलबीर सैनी, जयकरण, निरंजन, धर्मवीर, प्रवीण, सुनील, रणबीर मलिक, जगबीर सिंह और ऋषिपाल मौजूद रहे।

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सोनीपत। वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ ट्रेड यूनियन के आह्वान पर मंगलवार को दूसरे विश्व युद्ध के विरोध में शांति मार्च निकाला गया। एआईयूटीयूसी, सीटू और ज्ञान विज्ञान समिति के कार्यकर्ताओं ने पंचायत घर में सभा की। इसके बाद नारेबाजी करते हुए छोटूराम चौक तक मार्च निकाला। कार्यक्रम का संचालन ईश्वर सिंह राठी ने किया, जबकि अध्यक्षता कामरेड हरि प्रकाश ने की।