Sonipat News: यमुना किनारे अवैध रूप से शराब बनाने का भंडाफोड़, 1100 लीटर कच्चा मिश्रण बरामद

Sonipat News: यमुना किनारे अवैध रूप से शराब बनाने का भंडाफोड़, 1100 लीटर कच्चा मिश्रण बरामद
रोहतक ब्यूरो
Updated Wed, 02 Sep 2026 02:05 AM IST
Updated Wed, 02 Sep 2026 02:05 AM IST
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संवाद न्यूज एजेंसी
गन्नौर। गांव बेगा में यमुना नदी किनारे पुलिस ने अवैध शराब बनाने के ठिकाने का भंडाफोड़ कर करीब 1100 लीटर कच्चा मिश्रण बरामद किया। पुलिस की कार्रवाई के दौरान एक युवक झाड़ियों की ओर भाग निकला। थाना गन्नौर पुलिस ने गुरनाम उर्फ निक्का और उसके साथियों के खिलाफ मामला दर्ज कर तलाश शुरू कर दी है। पुलिस टीम गश्त पर थी। इसी दौरान सूचना मिली कि पानीपत के राक्सेड़ा निवासी गुरनाम उर्फ निक्का और उसके साथी यमुना किनारे अवैध शराब बनाते हैं। पुलिस ने मौके पर दबिश दी तो एक युवक भाग गया। तलाशी में 14 लोहे व प्लास्टिक के ड्रमों में करीब 1100 लीटर कच्चा मिश्रण मिला। मौके से शराब बनाने में इस्तेमाल आठ प्लास्टिक पाइप और तीन पतीले भी बरामद किए गए।
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गन्नौर। गांव बेगा में यमुना नदी किनारे पुलिस ने अवैध शराब बनाने के ठिकाने का भंडाफोड़ कर करीब 1100 लीटर कच्चा मिश्रण बरामद किया। पुलिस की कार्रवाई के दौरान एक युवक झाड़ियों की ओर भाग निकला। थाना गन्नौर पुलिस ने गुरनाम उर्फ निक्का और उसके साथियों के खिलाफ मामला दर्ज कर तलाश शुरू कर दी है। पुलिस टीम गश्त पर थी। इसी दौरान सूचना मिली कि पानीपत के राक्सेड़ा निवासी गुरनाम उर्फ निक्का और उसके साथी यमुना किनारे अवैध शराब बनाते हैं। पुलिस ने मौके पर दबिश दी तो एक युवक भाग गया। तलाशी में 14 लोहे व प्लास्टिक के ड्रमों में करीब 1100 लीटर कच्चा मिश्रण मिला। मौके से शराब बनाने में इस्तेमाल आठ प्लास्टिक पाइप और तीन पतीले भी बरामद किए गए।