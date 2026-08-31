Sonipat News: 25.76 लाख रुपये से पक्का रास्ता बनकर तैयार
रोहतक ब्यूरो
Updated Mon, 31 Aug 2026 02:42 AM IST
Updated Mon, 31 Aug 2026 02:42 AM IST
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गन्नौर। गांव धतूरी में खेत-खलिहान योजना के तहत पीडब्ल्यूडी रोड से किसान बिजेंद्र के खेत तक करीब डेढ़ किलोमीटर लंबा खेत का रास्ता बनकर तैयार हो गया है। 25.76 लाख रुपये की लागत से बने करीब 16 फीट चौड़े रास्ते का विधायक देवेंद्र कादियान ने नारियल फोड़कर उद्घाटन किया। रास्ता बनने से किसानों को खेतों तक आने-जाने और फसल मंडी तक पहुंचाने में सुविधा होगी। विधायक देवेंद्र कादियान ने कहा कि विधानसभा क्षेत्र में खेतों के रास्तों को प्राथमिकता के आधार पर पक्का कराया जा रहा है। कच्चे रास्तों के कारण बारिश के दिनों में किसानों को खेतों तक पहुंचने और फसल बाहर लाने में परेशानी होती है। पक्के रास्ते बनने से यह समस्या दूर होगी और किसान अपनी फसल आसानी से मंडी तक पहुंचा सकेंगे।
ग्रामीणों ने बताया कि बरसात के दौरान कच्चे रास्ते पर किसानों को काफी परेशानी होती थी। संवाद
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ग्रामीणों ने बताया कि बरसात के दौरान कच्चे रास्ते पर किसानों को काफी परेशानी होती थी। संवाद