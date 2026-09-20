Sonipat News: किसान आईडी बनाने की रफ्तार धीमी, कृषि विभाग में शुरू हुआ हेल्प डेस्क

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

कृषि विभाग के अधिकारियों के अनुसार किसान आईडी बनवाने के लिए फर्द और आधार कार्ड समेत जरूरी दस्तावेज लाने होंगे। आधार कार्ड से मोबाइल नंबर लिंक होना अनिवार्य है। आईडी बनाने के दौरान मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा। सत्यापन के बाद किसान आईडी तैयार की जाएगी।विभाग के अनुसार कृषि विभाग से संबंधित विभिन्न योजनाओं को किसान आईडी से जोड़ने की प्रक्रिया चल रही है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को भी किसान आईडी से जोड़ा गया है। जिले में इस योजना के करीब 83 हजार लाभार्थी किसान हैं। इनमें लगभग 50 प्रतिशत किसानों की आईडी तैयार होने की बात विभाग ने कही है। शेष किसानों की आईडी बनाने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है।गांवों में भी चला रहे जागरूकता अभियानकिसान आईडी के महत्व के प्रति जागरूक करने के लिए कृषि विभाग की टीमें गांवों में भी अभियान चला रही हैं। किसानों से जल्द आईडी बनवाने का आह्वान किया जा रहा है। विभाग के अनुसार भविष्य में कृषि योजनाओं, सब्सिडी और अन्य सुविधाओं का लाभ किसान आईडी से जुड़ सकता है। पंचायतों से भी किसानों की आईडी बनवाने में सहयोग करने की अपील की गई है।डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन के तहत किसानों की यूनिट आईडी तैयार की जा रही है। अब तक करीब 73 हजार किसानों की आईडी बनाई जा चुकी है। किसानों की सुविधा के लिए कृषि विभाग कार्यालय में हेल्प डेस्क स्थापित किया गया है। ग्रामीण स्तर पर भी जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है।डॉ. संदीप वर्मा, उपमंडल कृषि अधिकारी, सोनीपत