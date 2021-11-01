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Sonipat News: फंदे पर लटका मिला इकलौता बेटा, मां बोली कर्ज के दबाव में दी जान

Fri, 11 Sep 2026 02:03 AM IST
रोहतक ब्यूरो
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Fri, 11 Sep 2026 02:03 AM IST
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Only son found hanging; mother says he took his own life due to debt pressure.
सोनीपत। ओल्ड हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में पब्लिक हेल्थ विभाग के क्वार्टर में रहने वाले युवक का शव फंदे पर लटका मिला है। आरोप है कि युवक हिमांशु कर्ज और फाइनेंसरों के कथित दबाव में थे। उनकी मां नीतू का आरोप है कि शुक्रवार सुबह से ही हिमांशु 40 हजार रुपये की मांग कर रहा था।
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ओल्ड हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी स्थित पब्लिक हेल्थ विभाग के क्वार्टर में हिमांशु (24) अपनी मां नीतू के साथ में रहते थे। उनके पिता हरबंस की करीब दो साल पहले बीमारी से मौत हो गई थी। पिता की मौत के बाद हिमांशु को पब्लिक हेल्थ विभाग में चौकीदार की नौकरी मिली थी।
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वह कह रहा था कि यदि पैसे नहीं दिए तो उसे दोबारा कुछ लोग अपने साथ ले जाएंगे। दोपहर में वह अपने कमरे में गया और बाद में उनकी मौत की सूचना मिली। सिविल लाइन थाना पुलिस ने जांच शुरू कर दी है।
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परिजन के अनुसार 20 सितंबर को उनका जन्मदिन था और इसी दिन उनकी नौकरी के भी दो वर्ष पूरे होने थे। मां नीतू के अनुसार पिता की मौत के बाद हिमांशु नशे की गिरफ्त में आ गया था। इसी के चलते उस पर कर्ज बढ़ता गया। मां का आरोप है कि एक फाइनेंसर ने उससे 40 हजार रुपये तुरंत देने का दबाव बनाया था।
नीतू के मुताबिक एक दिन पहले हिमांशु को कुछ लोग अपने साथ ले गए थे और वीरवार तक पैसे देने की बात कहकर छोड़ दिया था। घर पहुंचने के बाद उसने बताया था कि दो युवक उसे उठाकर ले गए थे। मां का आरोप है कि पैसे नहीं देने पर पैतृक घर पर कब्जा करने की धमकी भी दी जा रही थी।
मां बोली- बेटे का 3 लाख से अधिक कर्ज चुकाया
मां ने बताया कि वह बेटे का करीब 3 से 4 लाख रुपये कर्ज चुका दिया था। कुछ लोगों पर मोटा ब्याज लेने और पैसे नहीं देने पर मारपीट व धमकी देने के आरोप भी लगाए हैं। नीतू का कहना था कि हिमांशु ही उनका सहारा था। उनकी बेटी की पहले ही शादी हो चुकी है। सिविल लाइन थाना पुलिस ने जांच शुरू कर दी है।

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युवक का शव फंदे पर लटका मिला है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मामले में गहनता से जांच की जाएगी। तथ्यों के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। फिंगर प्रिंट एक्सपर्ट की टीम को बुलाकर सबूत जुटाए गए हैं।
प्रविंद्र, थाना प्रभारी सिविल लाइन सोनीपत
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फोटो :43:
फोटो :44:
फोटो :45: हिमांशु का फाइल फोटो
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