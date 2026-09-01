Sonipat News: यमुना में बहे शिवम का 72 घंटे बाद भी नहीं मिला सुराग

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सनपेड़ निवासी रविंद्र ने बताया कि तीन दिन पहले शिवम अपने छोटे भाई 15 वर्षीय सत्यम के साथ बेगा घाट पर नहाने गया था। इसी दौरान दोनों भाई यमुना के तेज बहाव में बह गए। सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची। दोनों की तलाश शुरू की गई। विज्ञापन

सर्च अभियान के दौरान रविवार को 15 वर्षीय सत्यम का शव बरामद हो गया था। सोमवार को पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव स्वजन को सौंप दिया। इसके बाद सत्यम का अंतिम संस्कार कर दिया गया। वहीं, शिवम की तलाश अभी जारी है। पुलिस के अनुसार उसे खोजने के लिए हरसंभव प्रयास किए जा रहे हैं। सनपेड़ निवासी रविंद्र ने बताया कि तीन दिन पहले शिवम अपने छोटे भाई 15 वर्षीय सत्यम के साथ बेगा घाट पर नहाने गया था। इसी दौरान दोनों भाई यमुना के तेज बहाव में बह गए। सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची। दोनों की तलाश शुरू की गई।सर्च अभियान के दौरान रविवार को 15 वर्षीय सत्यम का शव बरामद हो गया था। सोमवार को पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव स्वजन को सौंप दिया। इसके बाद सत्यम का अंतिम संस्कार कर दिया गया। वहीं, शिवम की तलाश अभी जारी है। पुलिस के अनुसार उसे खोजने के लिए हरसंभव प्रयास किए जा रहे हैं।

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गन्नौर। यमुना नदी के बेगा घाट पर नहाते समय तेज बहाव में बहे 17 वर्षीय शिवम का 72 घंटे बाद भी सुराग नहीं लगा है। उसकी तलाश में यमुना में लगातार सर्च अभियान चलाया जा रहा है। गोताखोरों के साथ एनडीआरएफ की टीम भी अभियान में जुटी है। पुलिस और ग्रामीण भी सहयोग कर रहे हैं।