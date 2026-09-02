Sonipat News: नवप्रवेशित छात्राओं को कॉलेज की व्यवस्था और सुविधाओं की दी जानकारी

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प्राचार्य डॉ. किरण सरोहा ने छात्राओं का स्वागत करते हुए उन्हें नियमित अध्ययन, अनुशासन और सकारात्मक सोच के साथ महाविद्यालय की गतिविधियों में सक्रिय भागीदारी के लिए प्रेरित किया। आईक्यूएसी सेल प्रभारी नरेश कुमार ने शैक्षणिक एवं आधारभूत सुविधाओं और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए किए जा रहे प्रयासों की जानकारी दी।डॉ. वंदना नासा ने काउंसलिंग सुविधाओं, नवीन वशिष्ठ ने विश्वविद्यालय की कार्यप्रणाली, राजेश भारद्वाज ने मेंटर-मेंटी व्यवस्था और सुनील पंवार ने प्लेसमेंट सेल एवं रोजगार के अवसरों के बारे में बताया। डॉ. रेखा रहेजा ने ‘पढ़ो और कमाओ’ योजना, अमिता ने वूमेन सेल एवं महिला सशक्तीकरण, डॉ. मंजीत ने सांस्कृतिक गतिविधियों, डॉ. सविता ने नशा मुक्ति अभियान और ज्योति ने एनएसएस की गतिविधियों की जानकारी दी।लीगल लिटरेसी सेल एवं रोड सेफ्टी सेल के प्रभारी डॉ. सुभाष सिसोदिया ने छात्राओं को कानूनी अधिकारों एवं कर्तव्यों, विधिक जागरूकता और सड़क सुरक्षा नियमों की जानकारी दी।