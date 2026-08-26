Sonipat News: विद्यार्थियों को स्वरोजगार अपनाने के लिए प्रेरित किया
संवाद न्यूज एजेंसी, सोनीपत Updated Wed, 26 Aug 2026 07:31 PM IST
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गोहाना। राजकीय कॉलेज, बड़ौता में बुधवार को कंप्यूटर साइंस विभाग द्वारा विश्व उद्यमिता पखवाड़ा के तहत विशेष संगोष्ठी आयोजित की गई। डॉ. प्रदीप कड्डू ने विद्यार्थियों को उद्यमिता के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इसका उद्देश्य स्वरोजगार अपनाने के लिए प्रेरित करना है। इससे विद्यार्थी दूसरों को रोजगार देने में सक्षम बन सकते हैं। डॉ. राजेश डावर और सेबी ट्रेनर डॉ. निशा खुराना ने सरकारी योजनाओं की जानकारी दी। ये योजनाएं अपना स्टार्टअप शुरू करने में सहायक हैं। उन्होंने वित्तीय साक्षरता, म्यूचुअल फंड और शेयर बाजार पर भी बात की। निवेश के सही तरीकों के बारे में भी विद्यार्थियों को बताया गया। इस अवसर पर डॉ. नीतू और डॉ. नेहा सपड़ा भी उपस्थित थीं। संवाद
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