Sonipat News: विधायक की फिसली जुबान, कहा-मुख्यमंत्री के जन्मदिन पर दिए जलाएं

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बाद में उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वस्थ और दीर्घायु जीवन की कामना की।विधायक ने कार्यक्रम में स्वास्थ्य शिविर का शुभारंभ किया और टीबी मरीजों को पोषण किट वितरित की। उन्होंने टीबी की निशुल्क जांच और उपचार के लिए मोबाइल वैन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इसके बाद अस्पताल में उपलब्ध स्वास्थ्य सुविधाओं और व्यवस्थाओं का जायजा लिया।उप सिविल सर्जन डॉ. नीरज यादव ने बताया कि जिलेभर में आयोजित शिविरों में 800 गर्भवती महिलाओं की स्वास्थ्य जांच की गई। 1869 बच्चों, महिलाओं और बुजुर्गों की एनीमिया जांच में 98 लोगों में रक्त की कमी मिली। 127 बच्चों का टीकाकरण किया गया। स्क्रीनिंग में 86 लोग हाइपरटेंशन और 50 लोग डायबिटीज से पीड़ित पाए गए। 671 लोगों की आभा आईडी, 17 चिरायु कार्ड और 70 वर्ष से अधिक आयु के सात लोगों के आयुष्मान कार्ड बनाए गए।विधायक ने राजेंद्र नगर स्थित प्राथमिक विद्यालय में बच्चों से संवाद किया। शामाबाद के राजकीय विद्यालय में रंगोली कार्यक्रम में शामिल होने के साथ महलाना रोड स्थित स्वर्ण जयंती पार्क में दीप प्रज्ज्वलित किया। उन्होंने कहा कि सेवा संकल्प अभियान के तहत सामाजिक सेवा और जनभागीदारी से जुड़े कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं।