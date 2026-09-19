Sonipat News: निरीक्षण के दौरान नहीं मिलीं दवाएं, एसएमओ को निर्देश

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यादव ने संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों को कमियां जल्द दूर करने के निर्देश दिए। उन्होंने करीब तीन घंटे तक अस्पताल का निरीक्षण किया। इसमें ओपीडी, जनरल वार्ड, प्रसूति गृह और इमरजेंसी वार्ड शामिल थे। लिफ्ट और डिस्पेंसरी का भी निरीक्षण किया गया। आपातकालीन सेवाओं में आवश्यक दवाएं भंडार में उपलब्ध नहीं मिलीं। इस पर उन्होंने चिकित्सकों को दवाओं का पर्याप्त भंडार बनाए रखने की हिदायत दी।व्यवस्था सुधार और चेतावनीप्रबंध निदेशक ने सीएमओ रेनू वर्मा को अस्पताल में स्पष्ट साइन बोर्ड लगवाने के निर्देश दिए। आपातकालीन सेवाओं की पहचान स्पष्ट रूप से दिखाई देनी चाहिए। यादव ने कहा कि मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं देना प्राथमिकता है। उन्होंने अधिकारियों को कमियां जल्द दूर करने को कहा। लापरवाही पाए जाने पर संबंधित चिकित्सकों और कर्मचारियों पर उचित कार्रवाई की चेतावनी भी दी।