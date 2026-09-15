सोनीपत: शराब के नशे में दोस्त ने पीटकर की युवक की हत्या, एफएसएल और क्राइम टीम ने जुटाए साक्ष्य

सेवली गांव में शराब पीने के दौरान दोस्तों के बीच हुए विवाद में भागलपुर, बिहार निवासी अनुज गुप्ता की पीटकर हत्या कर दी गई। वारदात के बाद आरोपी मौके से भाग गया। अनुज गांव में किराए पर रहकर जींस पर रंग करने वाली फैक्टरी में काम करता था। सूचना मिलने पर पुलिस के आला अधिकारी, एफएसएल और क्राइम टीम मौके पर पहुंची और घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए।

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एसीपी मलकीत सिंह ने बताया कि अनुज गुप्ता अपने दोस्त के साथ शराब पी रहा था। इसी दौरान किसी बात को लेकर उनके बीच कहासुनी हो गई। विवाद बढ़ने पर दोस्त ने अनुज के साथ मारपीट शुरू कर दी। इसी दौरान उसके सिर पर गंभीर चोट लग गई। बाद में उसकी मौत हो गई।घटना के बाद आरोपी मौके से भाग गया। सूचना मिलने पर राई थाना पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए नागरिक अस्पताल भेज दिया। एफएसएल और क्राइम टीम ने भी घटनास्थल का निरीक्षण कर जरूरी साक्ष्य जुटाए हैं।अनुज गुप्ता चार बच्चों का पिता था। उसकी मौत की सूचना मिलने के बाद परिवार में मातम छा गया। मृतक की पत्नी ने पुलिस के सामने सख्त कार्रवाई करने और न्याय की गुहार लगाई है।राई थाना पुलिस ने भागे आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। पुलिस शराब पीने के दौरान हुए विवाद के कारणों के साथ-साथ घटनास्थल पर मौजूद लोगों के बारे में भी जानकारी जुटा रही है। एसीपी का कहना है कि मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है और आरोपी को जल्द काबू करने के प्रयास जारी हैं।