सोनीपत: एंटी करप्शन ब्यूरो की बड़ी कार्रवाई, राई तहसील में तैनात गिरदावर 25 हजार की रिश्वत लेते गिरफ्तार
संवाद न्यूज़ एजेंसी, सोनीपत Published by: मयूर शर्मा Updated Tue, 08 Sep 2026 08:31 PM IST
सार
गिरदावर ने जमीन की तकसीम, इंतकाल और कब्जा दिलाने के बदले रिश्वत मांगी थी। शिकायत मिलने के बाद एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने जाल बिछाकर गिरदावर को रिश्वत की रकम सहित पकड़ा है।
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विस्तार
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सोनीपत में भ्रष्टाचारियों पर एंटी करप्शन ब्यूरो ने बड़ी कारवाई की है। टीम ने राई तहसील में तैनात गिरदावर राजेश को 25 हजार की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। गिरदावर ने जमीन की तकसीम, इंतकाल और कब्जा दिलाने के बदले रिश्वत मांगी थी। शिकायत मिलने के बाद एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने जाल बिछाकर गिरदावर को रिश्वत की रकम सहित पकड़ा है।
एंटी करप्शन ब्यूरो यूनिट सोनीपत की टीम ने ये कार्रवाई की है। अब इस मामले में एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम गिरदावर राजेश से पूछताछ कर रही है। आरोपी के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है।
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एंटी करप्शन ब्यूरो यूनिट सोनीपत की टीम ने ये कार्रवाई की है। अब इस मामले में एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम गिरदावर राजेश से पूछताछ कर रही है। आरोपी के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है।
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