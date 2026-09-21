Sonipat News: भगवान विश्वकर्मा की हुई विधिवत पूजा अर्चना

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कार्यक्रम में पं. अमित शौनक मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। पूजा समिति के प्रधान निरंजन ने उन्हें पटका पहनाकर और स्मृति चिह्न भेंट कर सम्मानित किया। पं. अमित शौनक ने कहा कि भगवान विश्वकर्मा को निर्माण, सृजन, शिल्प और तकनीकी कौशल का प्रतीक माना जाता है। विश्वकर्मा पूजा मेहनत, हुनर, रचनात्मकता और कर्म के प्रति सम्मान का संदेश देती है।उन्होंने कहा कि देश की प्रगति में कारीगरों, शिल्पकारों, श्रमिकों, तकनीकी विशेषज्ञों और निर्माण कार्य से जुड़े लोगों का महत्वपूर्ण योगदान है। पूजा की विधि गोपाल दास, रणजीत, अनूप मंडल, असित, कानाई और राजू मंडल ने संपन्न कराई।