Sonipat News: लावे-वंश नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप के लिए चयनित

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सोनीपत। शहर के तीन मुक्केबाजों ने सीबीएसई नॉर्थ जोन बॉक्सिंग चैंपियनशिप में पदक जीते। प्रतियोगिता 3 से 6 सितंबर तक जींद के गांव भंभेवा में आयोजित हुई। लावे और वंश का चयन आगामी सीबीएसई नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप के लिए भी हुआ है। बॉक्सिंग कोच सविता ने बताया कि अंडर-14 के 50 किलोग्राम भार वर्ग में लावे ने रजत पदक जीता। अंडर-10 के 46 किलोग्राम भार वर्ग में वंश ने रजत पदक हासिल किया। अंडर-17 के 46 किलोग्राम भार वर्ग में सागर ने कांस्य पदक जीता। राष्ट्रीय प्रतियोगिता अगले महीने गुरुग्राम में आयोजित होगी। संवाद