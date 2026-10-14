Sonipat News: मिलावटी खाद्य सामग्री न बेचने के मिठाई विक्रेताओं को निर्देश

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खाद्य सुरक्षा अधिकारी शैलेंद्र ने कहा कि त्योहारों का सीजन शुरू हो गया है। इस सीजन में मिठाइयों की बिक्री अधिक रहती है। सभी हलवाई अपनी दुकानों पर गुणवत्तापूर्ण खाद्य सामग्री ही बेचें। खाद्य पदार्थ तैयार करने और उनके भंडारण के दौरान सफाई का विशेष ध्यान रखें। उन्होंने कहा कि खाद्य सामग्री में मिलावट करना लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ है।खाद्य सामग्री की गुणवत्ता की जांच के लिए विभाग की तरफ से गोहाना में जांच वैन भी भेजी जाएगी। इस वैन के माध्यम से खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता की जांच कराई जा सकेगी। कोई भी व्यापारी या ग्राहक खाद्य सामग्री की गुणवत्ता में संदेह होने पर उसकी जांच करवा सकेगा। बैठक के बाद अधिकारियों ने शहर की कुछ दुकानों का निरीक्षण कर वहां से साबूदाना के सैंपल लिए। इन सैंपलों की जांच के आधार पर खाद्य सामग्री की गुणवत्ता का पता लगाया जाएगा।