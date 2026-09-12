Sonipat News: बुलेट में तेज आवाज वाला साइलेंसर लगाना पड़ा भारी, काटा 15,500 का चालान
रोहतक ब्यूरो
Updated Sat, 12 Sep 2026 02:34 AM IST
Updated Sat, 12 Sep 2026 02:34 AM IST
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खरखौदा। यातायात पुलिस इकाई खरखौदा ने नियमों की अवहेलना करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ कार्रवाई जारी रखी है। पुलिस ने एक बुलेट बाइक का चालान कर 15,500 रुपये का जुर्माना लगाया। जांच में बाइक के दस्तावेजों और वाहन में कई कमियां मिलीं।
खरखौदा ट्रैफिक यूनिट प्रभारी राजेश ने बताया कि बाइक का बीमा नहीं था। इसका प्रदूषण प्रमाणपत्र भी नहीं मिला। बुलेट में पटाखे जैसी तेज आवाज करने वाला साइलेंसर लगा था। इसके अलावा बाइक पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट भी नहीं थी। पुलिस ने इन उल्लंघनों को लेकर कार्रवाई की। वाहन चालक को यातायात नियमों का पालन करने की हिदायत दी गई।
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खरखौदा ट्रैफिक यूनिट प्रभारी राजेश ने बताया कि बाइक का बीमा नहीं था। इसका प्रदूषण प्रमाणपत्र भी नहीं मिला। बुलेट में पटाखे जैसी तेज आवाज करने वाला साइलेंसर लगा था। इसके अलावा बाइक पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट भी नहीं थी। पुलिस ने इन उल्लंघनों को लेकर कार्रवाई की। वाहन चालक को यातायात नियमों का पालन करने की हिदायत दी गई।
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