Sonipat News: इनेलो ने गांवों में किया जनसंपर्क, रैली का दिया न्योता

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खरखौदा। इंडियन नेशनल लोकदल ने 27 सितंबर को नूंह मेवात में होने वाले चौधरी देवीलाल के सम्मान दिवस समारोह को लेकर शनिवार को खरखौदा हलके के कई गांवों में जनसंपर्क किया। इनेलो नेताओं और कार्यकर्ताओं ने ग्रामीणों को समारोह में पहुंचने का न्योता दिया। जिला प्रभारी एवं पूर्व विधायक रामफल कुंडू ने कहा कि नूंह मेवात में होने वाला समारोह ऐतिहासिक होगा और भीड़ के पिछले सभी रिकॉर्ड तोड़ेगा। उन्होंने कहा कि खरखौदा हलके से बड़ी संख्या में कार्यकर्ता समारोह में पहुंचेंगे। जिला अध्यक्ष कुणाल गहलावत ने कहा कि सोनीपत में कानून-व्यवस्था की स्थिति चिंताजनक है। हत्या, डकैती और फिरौती की घटनाओं से लोग असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। युवा रोजगार, बुजुर्ग पेंशन और आम जनता महंगाई व मूलभूत सुविधाओं की कमी से परेशान है। इस दौरान बलवान नंबरदार, देवेंद्र रोहणा आदि मौजूद रहे।