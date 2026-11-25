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-एनडीआरएफ की टीम ने छात्राओं को दिया आपदा प्रबंधन और सिविल डिफेंस का प्रशिक्षणसंवाद न्यूज एजेंसीसोनीपत। टीकाराम कन्या महाविद्यालय में बुधवार को रिफॉर्म उत्सव के तहत मॉक पार्लियामेंट आयोजित की गई। मॉक पार्लियामेंट में छात्राओं ने स्पीकर, प्रधानमंत्री, मंत्री, विपक्ष के नेता और सांसद की भूमिकाएं निभाईं। साथ ही राष्ट्रीय सेवा योजना (एनएसएस) शिविर में एनडीआरएफ की टीम ने आपदा प्रबंधन और सिविल डिफेंस का प्रशिक्षण दिया।मॉक पार्लियामेंट में छात्राओं ने शासन व्यवस्था, शिक्षा, महिला सशक्तिकरण और डिजिटल गवर्नेंस जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की। छात्राओं को संसद की कार्यप्रणाली, लोकतांत्रिक परंपराओं और सदन में चर्चा एवं विचार-विमर्श की प्रक्रिया को समझने का अवसर मिला।प्राचार्य डॉ. ऊषा दहिया ने कहा कि मॉक पार्लियामेंट के माध्यम से लोकतंत्र और संसदीय प्रक्रिया का व्यावहारिक ज्ञान मिलता है। इससे छात्भराएं विष्य में जिम्मेदार नागरिक के रूप में अपनी भूमिका बेहतर ढंग से निभा सकेंगी।एनडीआरएफ ने सिखाए आपदा से बचाव के तरीकेएनडीआरएफ की टीम ने छात्राओं को प्रशिक्षण दिया कि भूकंप, आग या अन्य आपदा की स्थिति में स्वयं को सुरक्षित रखने के साथ आसपास मौजूद लोगों की मदद कैसे की जा सकती है। एनडीआरएफ की टीम 26 नवंबर को कॉलेज में मॉक ड्रिल करेगी। इस दौरान मानव अधिकार सोसाइटी की अध्यक्ष डॉ. उपासना, एनएसएस कार्यक्रम अधिकारी डॉ. दिव्याश्री और डॉ. आशा रानी व एनसीसी सीटीओ दीपशिखा मौजूद रहीं।