Sonipat News: सेक्टर 13-14 में सीवर व पेयजल व्यवस्था करेगा एचएसवीपी

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गोहाना। शहर में विकसित किए जा रहे नए सेक्टर 13 और 14 में बुनियादी सुविधाएं बढ़ाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। दोनों सेक्टरों में सीवर और पेयजल व्यवस्था को लेकर हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (एचएसवीपी) ने प्रक्रिया शुरू की है। इस प्रोजेक्ट पर विभाग करीब 12.28 करोड़ रुपये खर्च करेगा। एचएसवीपी अधिकारियों ने प्रोजेक्ट को सिरे चढ़ाने के लिए टेंडर जारी कर दिया है।शहर में वर्तमान में केवल एक ही सेक्टर विकसित है। गोहाना के डेवलपमेंट प्लान के तहत 810 हेक्टेयर में नए 12 रिहायशी सेक्टर विकसित किए जाने हैं। इसके लिए एचएसवीपी ने प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। इनमें सेक्टर चार, छह, सात, नौं, दस, 12, 13, 13ए, 14, 16, 18 व 19 शामिल हैं।प्रथम चरण में एचएसवीपी ने सेक्टर 13 और 14 में सुविधाएं बढ़ाने की प्रक्रिया शुरू की है। अधिकारियों के अनुसार दोंनो ही सेक्टरों में पेयजल आपूर्ति के लिए नई पाइप लाइनें दबाई जानी हैं। इसके साथ ही पानी निकासी के लिए सीवर लाइनें दबाई जाएंगी। सीवर लाइनों के पानी को एसटीपी में ट्रीटमेंट किया जाएगा।सेक्टर 13 और 14 में पेयजल की आपूर्ति जलापूर्ति विभाग द्वारा की जाएगी। इसके लिए सेक्टरों की पेयजल पाइप लाइन को खरखोदा रोड पर स्थित जलघर के साथ जोड़ा जाएगा। वहीं घरों और अन्य संस्थानों से निकलने वाले पानी को सीवर लाइनों से एसटीपी तक पहुंचाया जाएगा। इसके लिए नया सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) तैयार किया जाएगा। एसटीपी में सीवर के पानी का उपचार करने के बाद उसका प्रयोग कृषि कार्यों के लिए किया जाएगा।एचएसवीपी अधिकारियों ने दोनों सेक्टरों में सुविधाएं बढ़ाने के लिए बजट अलग-अलग रखा है। अधिकारियों के अनुसार सेक्टर 13 व 14 में सीवर लाइनें दबाने पर 5.67 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। जबकि पेयजल आपूर्ति की व्यवस्था पर 6.61 करोड़ रुपये खर्च होंगे। दोनों ही प्रोजेक्ट में एजेंसी द्वारा पांच वर्षों तक लाइनों की मरम्मत भी करवाई जाएगी।वर्जनगोहाना में सेक्टर 13 और 14 में पेयजल और सीवर लाइन दबाई जानी हैं। इस प्रोजेक्ट पर 12.28 करोड़ रुपये खर्च होंगे। कार्य एजेंसी को आवंटित करने के लिए टेंडर जारी कर दिया है। जल्द ही औपचारिकताएं पूर्ण कर कार्य शुरू करवा दिया जाएगा।-अजीत सिंह, एक्सईएन, एचएसवीपी, सोनीपत