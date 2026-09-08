Sonipat News: फेडरेशन कप के लिए कोर्फबॉल टीम का ट्रायल 10 को

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हरियाणा कोर्फबॉल एसोसिएशन के सचिव प्रवीन कुमार ने बताया कि खिलाड़ियों का चयन खेल कौशल, फिटनेस, तकनीकी क्षमता और मैदान पर प्रदर्शन के आधार पर किया जाएगा। चयनित खिलाड़ी आगामी फेडरेशन कप में हरियाणा की टीम का प्रतिनिधित्व करेंगे। विज्ञापन

उन्होंने बताया कि प्रदेश के योग्य एवं इच्छुक खिलाड़ी निर्धारित तिथि और स्थान पर समय से पहुंचकर ट्रायल में भाग ले सकते हैं। हरियाणा कोर्फबॉल एसोसिएशन के सचिव प्रवीन कुमार ने बताया कि खिलाड़ियों का चयन खेल कौशल, फिटनेस, तकनीकी क्षमता और मैदान पर प्रदर्शन के आधार पर किया जाएगा। चयनित खिलाड़ी आगामी फेडरेशन कप में हरियाणा की टीम का प्रतिनिधित्व करेंगे।उन्होंने बताया कि प्रदेश के योग्य एवं इच्छुक खिलाड़ी निर्धारित तिथि और स्थान पर समय से पहुंचकर ट्रायल में भाग ले सकते हैं।

सोनीपत। कोर्फबॉल फेडरेशन कप में हरियाणा का प्रतिनिधित्व करने वाली टीम के चयन के लिए 10 सितंबर को गवर्नमेंट कॉलेज बड़ौता (गोहाना) में ट्रायल होगा। ट्रायल दोपहर एक बजे शुरू होगा, जिसमें प्रदेश के विभिन्न जिलों के खिलाड़ी भाग लेंगे।