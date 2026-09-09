हुड्डा में नोटिस भेजने की हिम्मत नहीं : अभय चौटाला
रोहतक ब्यूरो
Updated Wed, 09 Sep 2026 02:25 AM IST
Updated Wed, 09 Sep 2026 02:25 AM IST
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गोहाना। इनेलो के राष्ट्रीय अध्यक्ष अभय सिंह चौटाला ने कहा कि यदि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने उन्हें नोटिस भेजा है तो उसे सार्वजनिक करना चाहिए। उन्होंने कहा कि हुड्डा में नोटिस भेजने की हिम्मत नहीं है। यदि नोटिस भेजा गया है तो वह उसका करारा जवाब देंगे। चौटाला मंगलवार को सेक्टर-7 में गोहाना और बरोदा हलके की कार्यकर्ता सभा से पहले पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे।
शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा पर टिप्पणी को लेकर ढांडा खाप की ओर से माफी मांगने की मांग पर चौटाला ने कहा कि कोई भी चार लोग खड़े होकर कुछ भी बोल देते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि ऐसे लोग बिके हुए हैं और जाट समाज पर कलंक हैं।
चौटाला ने प्रदेश की कानून व्यवस्था पर भी सवाल उठाए। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदेश में कानून व्यवस्था नहीं बची है। मुख्यमंत्री पंजाब में रहते हैं और हरियाणा को बदमाशों के हवाले कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि महंगाई से प्रदेश का हर वर्ग परेशान है। शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार जैसे बुनियादी मुद्दों पर सरकार को गंभीरता से काम करना चाहिए।
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27 सितंबर को नूंह में होगी रैली
चौटाला ने कहा कि 27 सितंबर को नूंह-मेवात में जननायक चौधरी देवीलाल की जयंती पर ऐतिहासिक रैली आयोजित की जाएगी। उन्होंने दावा किया कि 75 एकड़ में लगाया जा रहा पंडाल भी कम पड़ जाएगा और रैली में बड़ी संख्या में महिलाएं शामिल होंगी।
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शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा पर टिप्पणी को लेकर ढांडा खाप की ओर से माफी मांगने की मांग पर चौटाला ने कहा कि कोई भी चार लोग खड़े होकर कुछ भी बोल देते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि ऐसे लोग बिके हुए हैं और जाट समाज पर कलंक हैं।
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चौटाला ने प्रदेश की कानून व्यवस्था पर भी सवाल उठाए। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदेश में कानून व्यवस्था नहीं बची है। मुख्यमंत्री पंजाब में रहते हैं और हरियाणा को बदमाशों के हवाले कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि महंगाई से प्रदेश का हर वर्ग परेशान है। शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार जैसे बुनियादी मुद्दों पर सरकार को गंभीरता से काम करना चाहिए।
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27 सितंबर को नूंह में होगी रैली
चौटाला ने कहा कि 27 सितंबर को नूंह-मेवात में जननायक चौधरी देवीलाल की जयंती पर ऐतिहासिक रैली आयोजित की जाएगी। उन्होंने दावा किया कि 75 एकड़ में लगाया जा रहा पंडाल भी कम पड़ जाएगा और रैली में बड़ी संख्या में महिलाएं शामिल होंगी।