Sonipat News: किसानों को एमएसपी पर फसल खरीद की दी जानकारी

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मुख्य अतिथि मार्केट कमेटी चेयरमैन निशांत छौक्कर ने कहा कि किसानों को उपज का उचित और समय पर मूल्य दिलाना प्राथमिकता है। अधिकारियों ने किसानों को सरकारी योजनाओं, पंजीकरण प्रक्रिया और फसल को सुरक्षित व साफ तरीके से मंडी तक पहुंचाने की जानकारी दी। इस मौके पर सरपंच प्रतिनिधि अजीत सिंह, मार्केट कमेटी सचिव जगबीर और किसान मौजूद रहे। विज्ञापन

मुख्य अतिथि मार्केट कमेटी चेयरमैन निशांत छौक्कर ने कहा कि किसानों को उपज का उचित और समय पर मूल्य दिलाना प्राथमिकता है। अधिकारियों ने किसानों को सरकारी योजनाओं, पंजीकरण प्रक्रिया और फसल को सुरक्षित व साफ तरीके से मंडी तक पहुंचाने की जानकारी दी। इस मौके पर सरपंच प्रतिनिधि अजीत सिंह, मार्केट कमेटी सचिव जगबीर और किसान मौजूद रहे।

गन्नौर। मार्केट कमेटी की ओर से आहुलाना गांव में किसान जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर फसलों की खरीद और उपज को सुचारू रूप से मंडी तक पहुंचाने की व्यवस्था पर चर्चा हुई।