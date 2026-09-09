Sonipat News: किसानों को एमएसपी पर फसल खरीद की दी जानकारी
रोहतक ब्यूरो
Updated Wed, 09 Sep 2026 02:24 AM IST
Updated Wed, 09 Sep 2026 02:24 AM IST
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गन्नौर। मार्केट कमेटी की ओर से आहुलाना गांव में किसान जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर फसलों की खरीद और उपज को सुचारू रूप से मंडी तक पहुंचाने की व्यवस्था पर चर्चा हुई।
मुख्य अतिथि मार्केट कमेटी चेयरमैन निशांत छौक्कर ने कहा कि किसानों को उपज का उचित और समय पर मूल्य दिलाना प्राथमिकता है। अधिकारियों ने किसानों को सरकारी योजनाओं, पंजीकरण प्रक्रिया और फसल को सुरक्षित व साफ तरीके से मंडी तक पहुंचाने की जानकारी दी। इस मौके पर सरपंच प्रतिनिधि अजीत सिंह, मार्केट कमेटी सचिव जगबीर और किसान मौजूद रहे।
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मुख्य अतिथि मार्केट कमेटी चेयरमैन निशांत छौक्कर ने कहा कि किसानों को उपज का उचित और समय पर मूल्य दिलाना प्राथमिकता है। अधिकारियों ने किसानों को सरकारी योजनाओं, पंजीकरण प्रक्रिया और फसल को सुरक्षित व साफ तरीके से मंडी तक पहुंचाने की जानकारी दी। इस मौके पर सरपंच प्रतिनिधि अजीत सिंह, मार्केट कमेटी सचिव जगबीर और किसान मौजूद रहे।
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