Sonipat News: 12 एकड़ में विकसित हो रही तीन अवैध कॉलोनियों पर चला बुलडोजर
रोहतक ब्यूरो
Updated Wed, 09 Sep 2026 02:23 AM IST
Updated Wed, 09 Sep 2026 02:23 AM IST
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सोनीपत। जिला प्रशासन ने मंगलवार को सोनीपत पट्टी मुसलमान की राजस्व संपदा में विकसित की जा रही तीन अवैध कॉलोनियों पर कार्रवाई की। करीब 12 एकड़ में विकसित हो रही कॉलोनियों में दो चहारदीवारी, दो ढांचे, 20 डीपीसी, सीवरेज सिस्टम, सीसी टाइल रोड और कच्चे रास्तों को बुलडोजर से हटाया गया। कार्रवाई उपायुक्त नेहा सिंह के निर्देश पर की गई।
जिला नगर योजनाकार (डीटीपी) आरटी शर्मा ने कहा कि अवैध कॉलोनियों में सरकार सड़क, पानी, सीवरेज और बिजली जैसी मूलभूत सुविधाएं नहीं देती। ऐसे में लोगों की मेहनत की कमाई जोखिम में पड़ सकती है। उन्होंने लोगों से प्लॉट खरीदने से पहले कॉलोनी की वैधता जांचने की अपील की।
उन्होंने कहा कि जिले में अवैध कॉलोनी विकसित करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। विभाग की ओर से सभी क्षेत्रों पर निगरानी रखी जा रही है। अवैध कॉलोनी विकसित करने वाले के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई जाएगी।
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जिला नगर योजनाकार (डीटीपी) आरटी शर्मा ने कहा कि अवैध कॉलोनियों में सरकार सड़क, पानी, सीवरेज और बिजली जैसी मूलभूत सुविधाएं नहीं देती। ऐसे में लोगों की मेहनत की कमाई जोखिम में पड़ सकती है। उन्होंने लोगों से प्लॉट खरीदने से पहले कॉलोनी की वैधता जांचने की अपील की।
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उन्होंने कहा कि जिले में अवैध कॉलोनी विकसित करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। विभाग की ओर से सभी क्षेत्रों पर निगरानी रखी जा रही है। अवैध कॉलोनी विकसित करने वाले के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई जाएगी।
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