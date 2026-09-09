Sonipat News: युवा अधिवक्ताओं के लिए कोष बनाने की मांग

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खरखौदा। बार चुनाव के बीच अधिवक्ता सुमित कौशिक ने युवा अधिवक्ताओं के लिए आर्थिक सहायता कोष बनाने की मांग उठाई है। उन्होंने कहा कि बार में आने वाले नए अधिवक्ताओं को आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए कोष बनाया जाना चाहिए। सुमित कौशिक ने कहा कि अधिवक्ताओं के लिए झरोठी टोल प्लाजा को फ्री कराने का भी प्रयास किया जाएगा। अधिवक्ताओं का खरखौदा के साथ जिला न्यायालय में भी आना-जाना रहता है। उन्होंने कहा कि खरखौदा न्यायालय के ऐतिहासिक फैसलों को डिजिटल बार में उपलब्ध कराया जाएगा। संवाद