Sonipat News: दिवाली पर स्वास्थ्य विभाग और फायर टीम अलर्ट

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8 नवंबर को बहादुरगढ़ में दिवाली का त्योहार मनाया जाएगा। इसको लेकर स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह अलर्ट है। ट्रामा सेंटर में विशेषज्ञ चिकित्सकों की ड्यूटी लगाई गई है। दिवाली के मौके पर 102 एंबुलेंस सेवाएं एक कॉल पर उपलब्ध रहेंगी। सभी एंबुलेंस में आवश्यक दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित रखने के निर्देश दिए गए हैं। सड़क या अन्य कोई दुर्घटना होने, जलने या किसी अन्य प्रकार की बीमारी की स्थिति में एंबुलेंस जल्द से जल्द मौके पर पहुंचेगी और पीड़ित को अस्पताल लेकर आएगी।दिवाली के मौके पर अस्पताल में सभी सुविधाएं तैयार की गई हैं। विशेषज्ञ डॉक्टर आपात स्थिति में तैयार रहेंगे। एंबुलेंस सेवाएं भी सुचारु रहेंगी। इसकी पूरी तैयारियां कर दी गई हैं।-डॉ. विनय देशवाल, एसएमओ, नागरिक अस्पताल, बहादुरगढ़।बहादुरगढ़ में दिवाली के मौके पर सभी फायर ब्रिगेड कार्यालयों में इमरजेंसी सेवाएं जारी रहेंगी। कहीं से भी कोई दुर्घटना होने की स्थिति में तुरंत फायर की गाड़ियां मौके पर पहुंचेंगी। इसके लिए पूरी तैयारियां की गई हैं।-रविंद्र कुमार, फायर अधिकारी, बहादुरगढ़।-फोटो 88 :