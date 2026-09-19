मानी गई मांगों के आदेश जल्द जारी करे सरकार : सर्व कर्मचारी संघ

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देशराज नैन ने कहा कि मांगें माने जाने के बावजूद संबंधित आदेश जारी नहीं होने से कर्मचारियों में असमंजस बना हुआ है। उन्होंने सरकार से प्रक्रिया में तेजी लाने की मांग की।बैठक में सर्व कर्मचारी संघ के प्रस्तावित आंदोलनों की तैयारियों की समीक्षा की गई और पदाधिकारियों को जिम्मेदारियां सौंपी गईं। पदाधिकारियों ने कहा कि कर्मचारियों की मांगों को लेकर संगठन आगामी कार्यक्रमों में एकजुट होकर भाग लेगा।बैठक की अध्यक्षता जिला प्रधान देशराज नैन ने की, जबकि मंच संचालन जिला कोषाध्यक्ष राजीव खत्री ने किया। इस दौरान राई ब्लॉक प्रधान श्यामसुंदर, सोनीपत ब्लॉक सचिव दीपक बोहत, मुंडलाना ब्लॉक सचिव जोगेंद्र, खरखौदा ब्लॉक सचिव ओमप्रकाश, मुरथल यूनिवर्सिटी तकनीकी यूनियन प्रधान हरबंस लाल, क्लेरिकल यूनियन प्रधान सुरेश कुमार, बिजली विभाग उपप्रधान बिजेंद्र कादयान और अध्यापक संघ से दिनेश छिकारा मौजूद रहे।