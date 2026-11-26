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गन्नौर। गांव पबनेरा में बुधवार को करीब 30 लाख रुपये की लागत से होने वाले विकास कार्यों की शुरुआत हुई। विधायक देवेंद्र कादियान ने 20 लाख रुपये से बनने वाले ई-लाइब्रेरी भवन और 9.63 लाख रुपये से परमजीत के खेत से राजेंद्र के खेत तक बनने वाले आईपीबी रास्ते का नारियल फोड़कर शिलान्यास किया। ई-लाइब्रेरी भवन बनने से गांव के विद्यार्थियों को पढ़ाई के लिए बेहतर माहौल मिलेगा। इस दौरान सरपंच प्रतिनिधि प्रवीन कुमार, ईश्वर प्रजापत, कलीराम, अनिल, सतीश राजपूत, हरिओम, प्रदीप, संदीप, विकास, देव भी मौजूद रहे।