संवाद न्यूज एजेंसीसोनीपत। छोटूराम जयंती पर उनके संघर्ष पूर्ण जीवन, दूरदर्शी विचार और किसान हितों के लिए किए गए ऐतिहासिक कार्यों को याद किया गया। पूर्व विधायक सुरेंद्र पंवार और कांग्रेस ग्रामीण जिला अध्यक्ष संजीव दहिया चौधरी छोटूराम चौक पहुंचकर उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धासुमन अर्पित किए।पूर्व विधायक सुरेंद्र पंवार ने कहा कि चौधरी छोटूराम ने अपना संपूर्ण जीवन किसानों, मजदूरों और समाज के कमजोर वर्गों के अधिकारों की रक्षा के लिए समर्पित कर दिया। ग्रामीण समाज को सशक्त बनाने और किसानों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने में उनका योगदान अतुलनीय रहा है। इस दौरान पवन, बिजेंद्र मलिक, सतपाल दहिया, हरेंद्र राठी, संदीप खरब, बंसी कुंडू, वेद, सूरज, प्रोमिला मलिक, पायल मलिक, प्रवीन और रविंद्र सहित अन्य लोग मौजूद रहे।