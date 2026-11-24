सोनीपत। पूर्व कैबिनेट मंत्री कविता जैन ने कहा कि 26 नवंबर को बहालगढ़ पहुंचने वाली समरसता संकल्प यात्रा केवल एक स्वागत कार्यक्रम नहीं बल्कि संत रविदास जी के विचारों को जन-जन तक पहुंचाना और सामाजिक एकता का संकल्प लेने का अवसर है। उन्होंने क्षेत्रवासियों से परिवार सहित यात्रा में पहुंचने और संत रविदास जी के बताए मार्ग पर चलने का संकल्प लेने की अपील की।समरसता संकल्प यात्रा कार्यक्रम की जिला संयोजक कविता जैन ने कालूपुर और सरदारों वाली गली में आयोजित बैठक में यात्रा में शामिल होने का निमंत्रण दिया। उन्होंने बताया कि यात्रा 26 नवंबर को एक बजे गन्नौर पहुंचेगी जहां चिरस्मी मोड़ पर गन्नौर, गोहाना एवं बरोदा क्षेत्र के सामाजिक सामाजिक कार्यकर्ताओं द्वारा भव्य स्वागत किया जाएगा। उन्होंने बताया कि दो बजे बहालगढ़ में स्वागत कार्यक्रम होगा। इस दौरान पार्षद सुनीता राठी, सुनीता भोला, ब्रह्मप्रकाश राठी, अंग्रेज, सतबीर, मनजीत, यशवीर नंबरदार, धर्मपाल भी उपस्थित रहे।