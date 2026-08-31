Sonipat News: बुटाना में फुटबॉल का बढ़ा क्रेज, नर्सरी में पसीना बहा रहे 40 खिलाड़ी

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ग्रामीण प्रतिभाओं को निखारने के लिए सरकार ने विभिन्न गांवों में पंचायतों और स्कूलों में खेल नर्सरियां आवंटित की हैं। बुटाना गांव में पंचायत को फुटबॉल की नर्सरी मिली है। क्षेत्र के युवा आमतौर पर कबड्डी और कुश्ती को पारंपरिक खेल मानते हैं और ये खेल उनकी पहली पसंद हैं। बुटाना में फुटबॉल नर्सरी शुरू होने के बाद युवाओं का रुझान फुटबॉल की ओर बढ़ा है। नर्सरी में गांव के युवाओं के साथ भंभेवा और बरोदा गांव के युवा भी फुटबॉल का प्रशिक्षण ले रहे हैं।गांव में फुटबॉल के लिए मैदान बेहतर बना हुआ है। खिलाड़ियों के खेलने के लिए जरूरी सामान की व्यवस्था वे अपने स्तर पर कर रहे हैं। इसमें ग्रामीण भी सहयोग करते हैं। इसके अलावा शौचालय और पेयजल की व्यवस्था मैदान के नजदीक बने स्कूल में की गई है।29 सितंबर को राज्य स्तरीय चैंपियनशिप में शामिल होंगे नर्सरी के खिलाड़ीबुटाना फुटबॉल नर्सरी के पांच खिलाड़ी प्रदेश की फुटबॉल टीम का हिस्सा हैं। इनमें विनय, गोविंद, आर्यन, कार्तिक और हिमांशु शामिल हैं। प्रदेश स्तरीय फुटबॉल चैंपियनशिप 29 सितंबर को हिसार में होगी। इसके अलावा नर्सरी के दो खिलाड़ी मिलन और अरमान राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में भी खेल चुके हैं।बुटाना फुटबॉल नर्सरी में 40 खिलाड़ी प्रशिक्षण ले रहे हैं। इनमें आठ लड़कियां भी शामिल हैं। नर्सरी के खिलाड़ियों के राज्य स्तरीय टीम में चयन के बाद गांव के युवाओं का फुटबॉल के प्रति रुझान बढ़ा है। नर्सरी में खिलाड़ियों को बेहतर प्रशिक्षण देकर विभिन्न प्रतियोगिताओं के लिए तैयार किया जा रहा है।