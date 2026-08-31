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Sonipat News: बुटाना में फुटबॉल का बढ़ा क्रेज, नर्सरी में पसीना बहा रहे 40 खिलाड़ी

Mon, 31 Aug 2026 02:42 AM IST
रोहतक ब्यूरो
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Mon, 31 Aug 2026 02:42 AM IST
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Football craze grows in Butana 40 players sweating it out at the nursery.
फोटो - बुटाना गांव में फुटबॉल नर्सरी में खिलाड़ी। स्रोत - प्रवक्ता
गोहाना। क्षेत्र के युवा खिलाड़ी पारंपरिक खेलों के साथ-साथ दूसरे खेलों में भी रुचि ले रहे हैं। बुटाना गांव में पंचायत को आवंटित फुटबॉल नर्सरी में विभिन्न गांवों के 40 खिलाड़ी फुटबॉल की बारीकियां सीखने और अपना हुनर निखारने के लिए पसीना बहा रहे हैं। मैदान पर खिलाड़ियों की मेहनत रंग ला रही है। नर्सरी के पांच खिलाड़ी प्रदेश स्तरीय टीम का हिस्सा बन चुके हैं।
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ग्रामीण प्रतिभाओं को निखारने के लिए सरकार ने विभिन्न गांवों में पंचायतों और स्कूलों में खेल नर्सरियां आवंटित की हैं। बुटाना गांव में पंचायत को फुटबॉल की नर्सरी मिली है। क्षेत्र के युवा आमतौर पर कबड्डी और कुश्ती को पारंपरिक खेल मानते हैं और ये खेल उनकी पहली पसंद हैं। बुटाना में फुटबॉल नर्सरी शुरू होने के बाद युवाओं का रुझान फुटबॉल की ओर बढ़ा है। नर्सरी में गांव के युवाओं के साथ भंभेवा और बरोदा गांव के युवा भी फुटबॉल का प्रशिक्षण ले रहे हैं।
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अपने स्तर पर कर रहे खेल उपकरणों की व्यवस्था
गांव में फुटबॉल के लिए मैदान बेहतर बना हुआ है। खिलाड़ियों के खेलने के लिए जरूरी सामान की व्यवस्था वे अपने स्तर पर कर रहे हैं। इसमें ग्रामीण भी सहयोग करते हैं। इसके अलावा शौचालय और पेयजल की व्यवस्था मैदान के नजदीक बने स्कूल में की गई है।
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29 सितंबर को राज्य स्तरीय चैंपियनशिप में शामिल होंगे नर्सरी के खिलाड़ी
बुटाना फुटबॉल नर्सरी के पांच खिलाड़ी प्रदेश की फुटबॉल टीम का हिस्सा हैं। इनमें विनय, गोविंद, आर्यन, कार्तिक और हिमांशु शामिल हैं। प्रदेश स्तरीय फुटबॉल चैंपियनशिप 29 सितंबर को हिसार में होगी। इसके अलावा नर्सरी के दो खिलाड़ी मिलन और अरमान राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में भी खेल चुके हैं।

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बुटाना फुटबॉल नर्सरी में 40 खिलाड़ी प्रशिक्षण ले रहे हैं। इनमें आठ लड़कियां भी शामिल हैं। नर्सरी के खिलाड़ियों के राज्य स्तरीय टीम में चयन के बाद गांव के युवाओं का फुटबॉल के प्रति रुझान बढ़ा है। नर्सरी में खिलाड़ियों को बेहतर प्रशिक्षण देकर विभिन्न प्रतियोगिताओं के लिए तैयार किया जा रहा है।
राकेश कुमार, कोच, फुटबॉल नर्सरी, बुटाना
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