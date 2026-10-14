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Sonipat News: जमीन के विवाद में प्रॉपर्टी डीलर पर जानलेवा हमले का पांचवां आरोपी गिरफ्तार

Wed, 14 Oct 2026 02:11 AM IST
रोहतक ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सोनीपत
संवाद न्यूज एजेंसी, सोनीपत Updated Wed, 14 Oct 2026 02:11 AM IST
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Fifth accused arrested for life-threatening attack on property dealer over land dispute
गोहाना। पुलिस की क्राइम यूनिट गोहाना टीम ने जमीनी विवाद के कारण सोनीपत रोड पर फायरिंग कर प्रॉपर्टी डीलर पर जानलेवा हमले के पांचवें आरोपी देवेंद्र को गिरफ्तार किया है।
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गिरफ्तार आरोपी देवेंद्र रोहतक जिला के घरौंठी गांव का रहने वाला है। पुलिस ने आरोपी को अदालत में पेश कर पूछताछ के लिए दो दिन के रिमांड पर लिया है।
पुलिस प्रवक्ता रविंद्र सिंह ने बताया कि 21 सितंबर को बड़ौता गांव निवासी प्रॉपर्टी डीलर रविंद्र ने थाना शहर में उन पर जानलेवा हमला होने की प्राथमिकी दर्ज करवाई थी। पुलिस को दी शिकायत में रविंद्र ने बताया था कि वह जमीन से जुड़े केस के संबंध में कोर्ट में गवाही देने आए थे।
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कोर्ट में गवाही के बाद वह अपने साथियों के साथ सफेद रंग की स्कॉर्पियो गाड़ी में सवार होकर गांव की ओर जा रहा था। नगर गांव के अड्डे पर स्थित शिव मंदिर के पास गली में पहले से खड़ी गाड़ी में सवार युवकों ने उनकी गाड़ी के आगे अपनी गाड़ी अड़ाकर रास्ता रोक दिया।
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गाड़ी में खेड़ी दमकन निवासी विनोद समेत एक अन्य व्यक्ति हथियार लेकर नीचे उतरा और उनकी गाड़ी पर फायरिंग कर दी थी। इस दौरान पीछे से एक काली थार और एक सफेद फॉर्च्यूनर गाड़ी भी मौके पर पहुंची।

इन वाहनों से भी कई युवक नीचे उतरे जिनमें कुछ के पास हथियार और अन्य के हाथों में लाठी-डंडे एवं लोहे की पाइप थी। पुलिस ने मामले में कार्रवाई कर आरोपी विनोद, प्रदीप, सचिन व दिनेश को पहले ही गिरफ्तार किया था। पुलिस ने अब घटना के पांचवें आरोपी देवेंद्र को भी गिरफ्तार कर लिया है।
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