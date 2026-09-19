Sonipat News: कार्यशाला में छात्राओं को दी एड्स से जुड़ी भ्रांतियों की जानकारी

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गोहाना। राजकीय कॉलेज बरोदा की छात्राओं ने सोनीपत में रेड रिबन क्लब एवं हरियाणा राज्य एड्स नियंत्रण सोसाइटी के संयुक्त तत्वावधान में हुई कार्यशाला में भाग लिया। शुक्रवार को कॉलेज में छात्राओं को सम्मानित किया गया। सहायक प्रो. दीपिका ने बताया कि कार्यशाला में छात्रा पल्लवी, तानिया, श्वेता व स्वाति ने भाग लिया था। कार्यशाला में छात्राओं को एड्स के कारण, लक्षण, बचाव एवं उससे जुड़ी भ्रांतियों के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। उन्हें बताया गया कि जागरूकता ही एड्स से बचाव का सबसे प्रभावी उपाय है।