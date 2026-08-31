Sonipat News: सहकारी चीनी मिल के नवीनीकरण को लेकर किसानों का धरना

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भाकियू (टिकैत) के जिला प्रधान वीरेंद्र पहल ने कहा कि चीनी के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, ऐसे में गन्ना उत्पादक किसानों को भी इसका लाभ मिलना चाहिए। किसानों ने चीनी के बढ़े दामों के अनुपात में गन्ने का भाव बढ़ाने की मांग की। उनका कहना है कि बढ़ती लागत के बीच मौजूदा गन्ना मूल्य किसानों के लिए पर्याप्त नहीं है।किसानों ने कहा कि शुगर मिल के नवीनीकरण का मुद्दा कई बार उठाया जा चुका है, लेकिन अब तक इसका स्थायी समाधान नहीं हुआ। उन्होंने 2 सितंबर को छोटूराम धर्मशाला में महापंचायत बुलाने का निर्णय लिया है। इसमें भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत और प्रदेश अध्यक्ष रतनमान भी शामिल होंगे। किसानों के अनुसार महापंचायत में आंदोलन की आगामी रणनीति और आगे की कार्रवाई को लेकर निर्णय लिया जाएगा।किसानों ने चेतावनी दी कि यदि सरकार और प्रशासन ने उनकी मांगों पर जल्द गंभीरता से विचार नहीं किया तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। उन्होंने कहा कि मांगें नहीं मानी गईं तो आर-पार की लड़ाई लड़ने के लिए मजबूर होंगे। इस दौरान जिला उपप्रधान मंदीप, जिला महासचिव सुंदर, गन्नौर ब्लॉक उपप्रधान मंजीत, कपूर सिंह, शेर सिंह समेत अन्य किसान मौजूद रहे।