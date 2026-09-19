Sonipat News: रंगोली बनाकर समझाया पौष्टिक आहार का महत्व

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गोहाना। महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा आठ अक्तूबर तक राष्ट्रीय पोषण माह मनाया जा रहा है। पोषण माह के तहत शुक्रवार को गंगाना गांव में जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का आयोजन सुपरवाइजर प्रीति चहल के नेतृत्व में किया गया। उन्होंने बताया कि पोषण माह का थीम हमारी आंगनबाड़ी हमारी जिम्मेदारी रखा गया है। इसके तहत विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से पोषण के प्रति जागरूकता फैलाई जा रही है। कार्यक्रम के दौरान गंगाना गांव में दाल व सब्जियों से पोषण रंगोली बनाकर गांव की महिलाओं और बच्चों को पौष्टिक आहार लेने का संदेश दिया गया। कार्यक्रम के अंत में आंगनबाड़ी वर्करों तथा महिलाओं ने रैली निकालकर ग्रामीणों को संतुलित आहार का महत्व समझाया।