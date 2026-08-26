Sonipat News: सांवरी मैया गोशाला को भक्तों ने दीं छह हजार टाइलें

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गोहाना। आहुलाना स्थित सांवरी मैया गोशाला का रास्ता पक्का करने के लिए गो भक्तों ने छह हजार इंटरलॉक टाइलें भेंट कीं। गोशाला संचालक साध्वी सांवरी ने बताया कि गौशाला के बाहर का रास्ता कच्चा था। बारिश होने पर रास्ते में कीचड़ जमा हो जाता था। इससे आने-जाने में काफी परेशानी होती थी। गोशाला संजीव दांगी, गोहाना बार एसोसिएशन के पूर्व प्रधान वीरेंद्र सिंह और गोहाना अनाज मंडी के प्रधान श्यामलाल वशिष्ठ ने टाइलें दीं। सरपंच पवन शर्मा, पार्षद नन्हाराम सहित अन्य गौभक्त भी इसमें शामिल रहे। उन्होंने गोशाला के विकास के लिए अन्य सहायता देने का भी आश्वासन दिया। इस अवसर पर आहुलाना बारहा के प्रधान राज मालिक, डॉक्टर सेशन मलिक और सांवरी मैया मौजूद थे। संवाद